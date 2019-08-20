20.08.2019 13:13

Kayseri'de kaçak makaron sigara operasyonu

KAYSERİ'de polisin durdurduğu minibüste bandrolsüz ve faturasız 9 bin 450 karton makaron sigara ele geçirildi.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Erciyes uygulama noktasında Cengiz Ç. yönetimindeki 55 APH 36 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, bandrolsüz ve faturasız 9 bin 450 karton makaron sigara ele geçirildi. Sürücü Cengiz Ç. ile yanında bulunan Bengin T. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA