Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu

Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulunduKAYSERİ'de polis ekiplerince, kaçak kazı yapıldığı belirlenen 20'şer metre uzunluğunda iki tünel bulundu.