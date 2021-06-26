Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu
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Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulunduKAYSERİ'de polis ekiplerince, kaçak kazı yapıldığı belirlenen 20'şer metre uzunluğunda iki tünel bulundu.

Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu

KAYSERİ'de polis ekiplerince, kaçak kazı yapıldığı belirlenen 20'şer metre uzunluğunda iki tünel bulundu.

Olay, Melikgazi ilçesi İldem semtinde meydana geldi. Kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda kaçak kazının yapıldığı bölgeye gelen ekipler, 20'şer metre uzunluğunda iki tünel buldu. Polisin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri tünelde inceleme yaptı. Tünelde 1 adet jeneratör, 2 matkap ve kazıda kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. Ekipler, kaçak kazı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu
Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu
Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu
Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu
Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu
Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu
Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu
Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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