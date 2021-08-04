Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaçak kazı yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarda Obruk Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Jandarma, Ö.T, H.M.K, İ.P. ve Y.A'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında dürbün, el dedektörü, dedektöre ait arama başlığı, balyoz ve kürek gibi malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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