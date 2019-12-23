Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

23.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:42

Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 zanlı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Tomarza ilçesi Melikviran Mahallesi'ndeki bir metruk eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada dedektör, manivela, ip merdiven, seyyar elektrik kablosu ve gaz maskesi ile kazıda kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Operasyonda kaçak kazı yapan evin sahibi M.A. ile F.P, AC. ve F.P. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA