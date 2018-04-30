Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu

Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbarın yapıldığı bölgeye giden jandarma ekipleri, şüpheliler Y.K, D.D. ve H.Ç'yi kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Şüphelilerin beraberinde 3 dedektör, kazma, kürek, tarihi nitelikte değerlendirilen 35 parça eser ile tabanca ele geçirildi.