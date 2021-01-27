Kayseri'de kaçak ilaç ve tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Kayseri'de kaçak ilaç ve tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı

27.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:02
Kayseri'de kaçak ilaç ve tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kayseri'de piyasaya sürülmek istenen 4 bin 68 kaçak ilaç ve 273 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de piyasaya sürülmek istenen 4 bin 68 kaçak ilaç ve 273 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen ilaç ve nargile tütününün Kayseri'de piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, Sağlık Bakanlığının ruhsat vermediği ve menşei belli olmayan farklı markalarda 4 bin 68 ilaç ile 273 kilogram tütün bulundu.

Olayla ilgili, A.E.E. ve Z.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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