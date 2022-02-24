Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak yolla üretildiği belirtilen 350 litre şarap, 5 şişe viski, 5 şişe votka ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kocasinan ilçesinde M.Y'ye ait bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçak olduğu belirtilen 350 litre şarap, 5 şişe viski, 5 şişe votka ve 5 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda M.Y. gözaltına alındı.