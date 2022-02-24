Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

AA, Sercan Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kayseri'de kaçak yolla üretildiği belirtilen 350 litre şarap, 5 şişe viski, 5 şişe votka ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak yolla üretildiği belirtilen 350 litre şarap, 5 şişe viski, 5 şişe votka ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kocasinan ilçesinde M.Y'ye ait bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçak olduğu belirtilen 350 litre şarap, 5 şişe viski, 5 şişe votka ve 5 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda M.Y. gözaltına alındı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Alkol, Viski, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title