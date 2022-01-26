Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de 135 şişe kaçak içki, 35 litre etil alkol, 10 sahte bandrol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de 135 şişe kaçak içki, 35 litre etil alkol, 10 sahte bandrol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 şüphelinin sahte alkol yapıp piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.
Ekipler, kent merkezinde kaçak içki imalatı yapılan ikamete operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 135 şişe kaçak içki, 35 litre etil alkol ve 10 sahte bandrol bulundu.
Gözaltına alınan D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri