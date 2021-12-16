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Son dakika haber | Kayseri'de kaçak içki operasyonu

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kayseri'de 400 şişe kaçak içki, 150 sahte bandrol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 400 şişe kaçak içki, 150 sahte bandrol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 şüphelinin yılbaşında piyasaya kaçak içki süreceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kent merkezinde kaçak içki imalatı yapılan bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 400 şişe içki ve 150 sahte bandrol bulundu.

Gözaltına alınan D.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber | Kayseri'de kaçak içki operasyonu

Son dakika haber | Kayseri'de kaçak içki operasyonu

Son dakika haber | Kayseri'de kaçak içki operasyonu

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

 Son dakika haberleri: Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Son dakika haberleri: Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

 Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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