Kayseri'de kaçak içki operasyonu

11.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:50

Kayseri'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 35 şişe kaçak içki, 350 litre etil alkol ile 250 alkol aroması ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 35 şişe kaçak içki, 350 litre etil alkol ile 250 alkol aroması ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Y emniyete götürüldü.

İçkilerin yılbaşında piyasaya sürülmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA