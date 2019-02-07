Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 4 Kişi Adliyede

KAYSERİ'de, gümrük kaçağı elektronik sigara ve likidinin satışını yaptığı iddiasıyla 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.İ.'nin kente gümrük kaçağı elektronik sigara ile likidini getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 10 elektronik sigara ve 122 likidi ile 20 parça elektronik aparat ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Kayseri

Kaynak: DHA