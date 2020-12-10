Kayseri'de kaçak avlanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de kaçak avlanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza kesildi

10.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:20
Kayseri'de kaçak avlanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza kesildi

Kayseri'de Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yasa dışı yaban keçisi avlayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yasa dışı yaban keçisi avlayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Milli Parklar ekipleri, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ihbar üzerine şafak vakti operasyon düzenledi.

Ekiplerce, sahaya yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Aladağlar genel avlağında kaçak avlanan 3 kişi yakalandı.

Operasyonda takozsuz iki av tüfeği, ruhsatsız silah ve 2 motosiklet ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişilere Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 5 bin 680 lira, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takma kuralını ihlalden de 12 bin 150 lira olmak üzere 17 bin 830 lira cezai işlem uygulandı.

Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2003 yılında yapılan sayımda 24 olan yaban keçisi sayısı, kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi, alandaki denetimlerin artması ve 2005 yılında geliştirme sahası ilan edilmesi gibi etkenler sayesinde bu yıl 1783 olarak belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

İlgili Haberler

Kayseri'de kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza
Kayseri'de kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza
Burdur'da kaçak avlanan kişiye 29 bin 661 lira ceza kesildi
Burdur'da kaçak avlanan kişiye 29 bin 661 lira ceza kesildi
Salgın tedbirlerini ihlal eden 748 kişiye para cezası
Salgın tedbirlerini ihlal eden 748 kişiye para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Kylian Mbappe
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de kaçak avlanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza kesildi - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:25:55. #1.14#
title