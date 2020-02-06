Kayseri'de kaçak avlanan 7 avcıya 25 bin lira ceza
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Kayseri'de kaçak avlanan 7 avcıya 25 bin lira ceza

KAYSERİ'nin Develi ve Yahyalı ilçesinde kaçak avlanan 7 kişiye toplam 25 bin 189 TL idari para cezası uygulandı.

06.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:50
Kayseri'de kaçak avlanan 7 avcıya 25 bin lira ceza

'nin ve ilçesinde kaçak avlanan 7 kişiye toplam 25 bin 189 TL idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Sultan Sazlığı Şefliği ekipleri, kaçak avlanan kişilere yönelik denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda, Develi ve Yahyalı ilçelerinde kaçak avlanan 7 kişi suçüstü yakalandı. 7 avcıya toplam 25 bin 189 TL idari para cezası kesildi. Avcıların 8 adet tüfeğine de el konuldu.

 


Kaynak: DHA
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