Kayseri'de kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Pınarbaşı ve Kocasinan ilçelerinde yapılan denetimler sırasında, saka kuşu avlayan, belgesiz ve yasa dışı yollarla avcılık yapan 3 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten cezai işlem yapıldı.

Av esnasında kullanılan 1 kafes ve örme ağ ile takoz bulundurmayan kişinin tüfeğine el konuldu.

Canlı olarak ele geçirilen saka kuşu ise doğaya salıverildi.