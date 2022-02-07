Kayseri'de kaçak avlanan 3 kişi yakalandı
AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye ceza uygulandı.
Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye ceza uygulandı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Pınarbaşı ve Kocasinan ilçelerinde yapılan denetimler sırasında, saka kuşu avlayan, belgesiz ve yasa dışı yollarla avcılık yapan 3 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten cezai işlem yapıldı.
Av esnasında kullanılan 1 kafes ve örme ağ ile takoz bulundurmayan kişinin tüfeğine el konuldu.
Canlı olarak ele geçirilen saka kuşu ise doğaya salıverildi.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel