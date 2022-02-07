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Kayseri'de kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye ceza uygulandı.

Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Pınarbaşı ve Kocasinan ilçelerinde yapılan denetimler sırasında, saka kuşu avlayan, belgesiz ve yasa dışı yollarla avcılık yapan 3 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten cezai işlem yapıldı.

Av esnasında kullanılan 1 kafes ve örme ağ ile takoz bulundurmayan kişinin tüfeğine el konuldu.

Canlı olarak ele geçirilen saka kuşu ise doğaya salıverildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kocasinan, Pınarbaşı, Kayseri, Güncel, Haber

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