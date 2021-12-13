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Kayseri'de kaçak avlanan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kayseri'de kaçak avlanan 3 kişi suçüstü yakalandı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yasak olmasına rağmen keçi avına çıkan 3 kişi suçüstü yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yasak olmasına rağmen keçi avına çıkan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müdürlük personeli yasa dışı keçi avı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda kaçak ava çıktıkları belirlenen 3 şüpheli yakalanarak ceza yazıldı.

Operasyonda, avda kullanılan 2 tüfeğe el konuldu.

Kaçak avcılar hakkında idari işlem başlatıldı.

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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