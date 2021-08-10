Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye, 66 bin 500 lira para cezası kesildi
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Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye, 66 bin 500 lira para cezası kesildi

Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye, 66 bin 500 lira para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yasa dışı avlanırken jandarma tarafından suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiye, 66 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yasa dışı avlanırken jandarma tarafından suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiye, 66 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazancık Mahallesi'nde Suriye uyruklu 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Jandarma, olay yerinde kendilerini fark edip yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya çalışan 2 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Avlanmada kullanılan otomobil ile 10 güvercin, 3 şahin, 3 şahin başlığı, 30 güvercin tuzağı, 1 ip örgü tuzağı, 1 adet güvercin kafes tuzağı ve 1 eldivene el konuldu.

Şahin ve güvercinler veteriner kontrolünün ardından doğaya bırakıldı.

Kaçak avlanan iki kişiye, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce toplam 66 bin 500 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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