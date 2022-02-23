Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kayseri'de yasa dışı yollarla yaban ördeği avlayan 2 kişiye para cezası uygulandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollarla yaban ördeği avlayan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı av yapılacağı ihbarı üzerine Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ile işbirliği yaparak harekete geçti.

Akçatepe Mahallesi mevkisinde yaban ördeği avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Ekipler, "canlı mühre" olarak kullanılan 4 ördek ile avda vurulan 3 yaban ördeğine el koydu.

Yasa dışı avlanan kişilere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Haberler

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