Kayseri'de kaçak avlanan 1250 kilogram sazan ve yayın balığı ele geçirildi
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Kayseri'de kaçak avlanan 1250 kilogram sazan ve yayın balığı ele geçirildi

Kayseri'de kaçak avlanan 1250 kilogram sazan ve yayın balığı ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de yapılan denetimde kaçak avlandığı belirlenen 1250 kilogram sazan ve yayın balığı imha edildi.

Kayseri'de yapılan denetimde kaçak avlandığı belirlenen 1250 kilogram sazan ve yayın balığı imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbarı değerlendirerek, bir depoda denetim yaptı.

Denetimde, "5/1 Ticari Balıkçılığı Düzenleyen Tebliğ" kapsamında kentte 1 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında avlanması, satılması, nakledilmesi ve depolanması yasak olan yaklaşık 1250 kilogram kaçak sazan ve yayın balığı ele geçirildi.

Bu kişilere, Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince idari yaptırım uygulanıp, balıklara el konuldu.

Menşei belli olmayan, izlenebilirliği sağlanamayan ve insan tüketimine uygun olmayan balıklar ekiplerce imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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