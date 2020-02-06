Kayseri'de kaçak avcılara 25 bin lira ceza verildi
Haberler » Güncel » Kayseri'de kaçak avcılara 25 bin lira ceza verildi - Haber

Kayseri'de kaçak avcılara 25 bin lira ceza verildi

Kayseri'de kaçak avlanan 7 kişiye 25 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.

06.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:18
Kayseri'de kaçak avcılara 25 bin lira ceza verildi

'de kaçak avlanan 7 kişiye 25 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.

Şube Müdürlüğüne bağlı ve Sultan Sazlığı Şefliği ekiplerince, bölge genelinde yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bazı kişilerin kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, Develi ve Yahyalı ilçelerinde kaçak avlandıklarını fotoğraf ve videolarla belirledikleri 7 kişiye, 25 bin 189 lira idari para cezası uyguladı. Bu kişilere ait 8 av tüfeğine de el konuldu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler