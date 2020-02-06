Kayseri'de kaçak avcılara 25 bin lira ceza verildi

06.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:18

Kayseri'de kaçak avlanan 7 kişiye 25 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Yahyalı ve Sultan Sazlığı Şefliği ekiplerince, bölge genelinde yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bazı kişilerin kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, Develi ve Yahyalı ilçelerinde kaçak avlandıklarını fotoğraf ve videolarla belirledikleri 7 kişiye, 25 bin 189 lira idari para cezası uyguladı. Bu kişilere ait 8 av tüfeğine de el konuldu.

Kaynak: AA