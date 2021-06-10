Kayseri'de kabloyla boğulup tandıra gömülen çift cinayetinde 2 tutuklama, 1 adli kontrol
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Kayseri'de kabloyla boğulup tandıra gömülen çift cinayetinde 2 tutuklama, 1 adli kontrol

Kayseri'de kabloyla boğulup tandıra gömülen çift cinayetinde 2 tutuklama, 1 adli kontrol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de kabloyla boğularak öldürülüp evlerinin bahçesinde bulunan tandırda gömülü halde bulunan çift cinayetinde adliyeye sevk edilen maktul Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan tutuklanırken, yengesi Necla Turhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de kabloyla boğularak öldürülüp evlerinin bahçesinde bulunan tandırda gömülü halde bulunan çift cinayetinde adliyeye sevk edilen maktul Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan tutuklanırken, yengesi Necla Turhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yaptı. Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

KABLOYLA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, yengesi Necla Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Emniyette sorguya çekilen Yusuf Turhan, cinayeti itiraf ederek, ağabeyini kabloyla boğarak öldürdüğünü söyledi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan maktul Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan tutuklanırken, yengesi Necla Turhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Mükremin Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de kabloyla boğulup tandıra gömülen çift cinayetinde 2 tutuklama, 1 adli kontrol - Haberler
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