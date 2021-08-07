Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, demir yolundan farklı tarihlerde kablo çaldığı tespit edilen şüpheliler A.K, T.Ç. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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