Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Develi ilçesindeki Çadıryeri ile Derebaşı mahalleleri güzergahındaki Türk Telekom'a ait 21 direk arası yaklaşık bin metre kablonun kesilerek götürülmeye hazır hale getirildiğini belirledi.

Hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan Ömür I, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden Oktay B'nin adliyedeki işlemleri devam ederken, Soner Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA