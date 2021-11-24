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Kayseri'de kablo hırsızı yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de kablo hırsızı yakalandı

Kayseri kablo hırsızlığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri kablo hırsızlığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, telefon kablolarının kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan soruşturma sonucu, 100 metre kablo çalan S.K. gizlendiği ikamette gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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