Kayseri'de kablo hırsızı tutuklandı

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan kablo hırsızı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülbayır Mahallesi'nde iletim hatlarından kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

JASAT ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda şüpheli K.E. bir araçta yakalandı.

Yapılan incelemelerde zanlının 16 faili meçhul kablo hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.