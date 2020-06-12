Kayseri'de kablo çalmaya çalışan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
Kayseri'de Türk Telekom'a ait iletim hattı kablosunu çalmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
12.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:26
Kayseri'de Türk Telekom'a ait iletim hattı kablosunu çalmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçu ve Çevril mahallelerinde devriye gezerken bir şüphelinin Türk Telekom'a ait iletim hattı kablosunu kestiğini gördü.
Aracına binip kaçmaya çalışan E.A, bir süre uzaklaştıktan sonra jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynak: AA