Kayseri'de kablo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir işletmeden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçeye bağlı Gülbayır Mahallesi'ndeki bir maden işletmesinden 535 metre kablo, 70 kilogram hurda kablo ve 1 hidrolik pompa çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında şüpheliler M.Ç, A.K.T, M.S.D, H.D. ve N.Ü. gözaltına alında.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, N.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.