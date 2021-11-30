Kayseri'de kablo çalan 3 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen üç şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesinde Türk Telekom'a ait kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, olaya karıştıkları tespit edilen F.S. (31), H.A. (18) ve S.D'yi (39) gözaltına aldı.

Ele geçirilen 100 metre uzunluğundaki kablolar da ilgili firmaya teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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