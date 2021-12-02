Kayseri'de kablo çalan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de kablo çalan 2 zanlı tutuklandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de kablo çalan 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde haber leşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.L, İ.D. ile M.Ü. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.L ve İ.D. mahkemece tutuklandı, M.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde 7 faili meçhul hırsızlık olayının failleri oldukları öğrenildi.

Kayseri'de kablo çalan 2 zanlı tutuklandı

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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