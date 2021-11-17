Kayseri'de jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı - Haberler
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Kayseri'de jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Çevlik Mahallesi'nde devriye görevi sırasında kanadından yaralandığı için uçamayan kızıl şahin buldu.

Jandarma ekipleri, yaralı hayvanı yakalayarak Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde tedavi altına alınan kızıl şahin, iyileşmesinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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