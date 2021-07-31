Kayseri'de jandarmanın yakaladığı kablo hırsızları tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de jandarmanın yakaladığı kablo hırsızları tutuklandı

Kayseri'de jandarmanın yakaladığı kablo hırsızları tutuklandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Boyacı Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait kablonun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede 100 metrelik kablonun balta ve nacak yardımıyla kesildiğini tespit etti.

Çalınan kabloyu boş bir bağ evine götürerek bakırlarını almaya çalışan M.Y. ve M.A. jandarma tarafından yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri'de jandarmanın yakaladığı kablo hırsızları tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Prens William
Spor Ali Koç Mete Gazoz Rıza Çalımbay Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de jandarmanın yakaladığı kablo hırsızları tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 22:27:58. #1.15#

title