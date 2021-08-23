Kayseri'de jandarmanın kovalama sonucu yakaladığı hırsızlık şüphelileri tutuklandı
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Kayseri'de jandarmanın kovalama sonucu yakaladığı hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kayseri'de jandarmanın kovalama sonucu yakaladığı hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de jandarmanın kovalamaca sonucu yakaladığı iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Kayseri'de jandarmanın kovalamaca sonucu yakaladığı iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye, Gömeç Mahallesi'nde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir deponun önünde durumundan şüphelendikleri otomobili kontrol etmek istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki üç zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada, depodan çalınan elektrik panosu ve sigortası, kapı otomatiği ve zinciri, demir merdiven, yaklaşık 40 metre bakır kablo, reklam panosuna ait sac ile çeşitli demir ve bakır malzeme ele geçirdi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen A.D. ve S.T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gesi Mahallesi'nde bir evden daha hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılardan A.D. hakkında farklı bir suçtan da yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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Kayseri'de jandarmanın kovalama sonucu yakaladığı hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Haberler
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