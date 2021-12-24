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Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları

Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri Jandarma Komutanlığının gün içerisinde yaptığı asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımlandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Jandarma Komutanlığının gün içerisinde yaptığı asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Kocasinan İlçesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 2 tarihi şarap testisi, Melikgazi İlçesi'nde 2 ikamet ve 1 otomobilde yapılan aramada ise 32 gram toz esrar, 8 gram metamfetamin, 18 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 15 tabanca mermisi ve 11 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları

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AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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