Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, temmuz ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, temmuz ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, terör, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti gibi suçlardan toplam 231 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 161, Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında ise 1 kişi yakalandı.

Ayrıca, emniyet ve asayişin temini amacıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında 14 araca cezai işlem uygulanarak, 13 bin 587 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin, halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı devam ettirileceği vurgulandı.

Kaynak: AA