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Son dakika haberi... Jandarma sokak hayvanlarına mama bıraktı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de jandarma ekipleri, yılkı atları ile sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, yılkı atları ile sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı.

Ekipler, yılkı atları ve sokak hayvanları için belirli noktalarda yemleme çalışması yaptı.

Belediye görevlileriyle koordineli çalışarak sokak hayvanlarının bakımevlerine götürülmesini de sağlayan jandarmanın, yemleme çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Son dakika haberi... Jandarma sokak hayvanlarına mama bıraktı

Son dakika haberi... Jandarma sokak hayvanlarına mama bıraktı

Son dakika haberi... Jandarma sokak hayvanlarına mama bıraktı

Son dakika haberi... Jandarma sokak hayvanlarına mama bıraktı

Son dakika haberi... Jandarma sokak hayvanlarına mama bıraktı

Son dakika haberi... Jandarma sokak hayvanlarına mama bıraktı

Son dakika haberi... Jandarma sokak hayvanlarına mama bıraktı

Son dakika haberi... Jandarma sokak hayvanlarına mama bıraktı

AA - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haber

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