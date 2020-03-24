Kayseri'de jandarmadan yaşlılara yardım eli
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Jandarma, Kayseri, Güncel

Kayseri'de jandarmadan yaşlılara yardım eli

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekiplerince gideriliyor.

24.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:32
Kayseri'de jandarmadan yaşlılara yardım eli

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekiplerince gideriliyor.

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerine bağlı mahallelerde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda vatandaşların ihtiyaçlarını temin ederek, evlerine bıraktı.

Kaynak: AA

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