Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesi'ndeki ikametgaha düzenlenen operasyonda 53 gram eroin ve sentetik uyuşturucu ile uyarıcı haplar ele geçirildi.

S.Ş, H.R.S, Ş.K, M.U, B.A. ve H.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri devam eden şüphelilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan da 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA