Kayseri'de Jandarma Teşkilatı'nın 182. yılı kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun182. yılı dolayısıyla çelenk koyma töreni yapıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun182. yılı dolayısıyla çelenk koyma töreni yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve jandarma personeli katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra şehitlik ziyareti yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı