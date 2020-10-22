Kayseri'de jandarma okul taşıtlarını denetledi
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Kayseri'de jandarma okul taşıtlarını denetledi

22.10.2020 10:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:24
Kayseri'de jandarma okul taşıtlarını denetledi

Kayseri'de jandarma tarafından okul taşıtları denetlendi ve şoförlere yönelik eğitim verildi.

Kayseri'de jandarma tarafından okul taşıtları denetlendi ve şoförlere yönelik eğitim verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından okul taşıtlarına yönelik trafik kuralları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ve trafikte uymaları gereken kuralları hatırlatan ekipler, okul taşıtındaki öğrencilerden de sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Jandarma ayrıca, 119 okul taşıtı şoförüne yönelik trafik kuralları konusunda eğitim verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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