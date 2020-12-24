Kayseri'de jandarma öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi
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Kayseri'de jandarma öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi

24.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:56
Kayseri'de jandarma öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi

Kayseri'de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

Kayseri'de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 33 okulda eğitim gören 1201 ilkokul öğrencisiyle Eğitim Bilişim Ağı ( EBA) ve "Zoom" uygulaması üzerinden buluştu.

Ekipler, trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri gibi konular hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de anlatan jandarma, sosyal mesafe, maske kullanımı ve sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Jandarmanın gerçekleştirdiği online eğitimlerin 2021 yılında da devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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