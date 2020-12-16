Kayseri'de jandarma kadınlara KADES uygulamasını tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de jandarma kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

16.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:16
Kayseri'de jandarma kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulaması tanıtıldı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulaması tanıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, kadına yönelik şiddeti sıfıra indirmek amacıyla, Bünyan ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde faaliyet yürüten Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezini ziyaret etti.

Burada jandarmanın kadın personeli KADES hakkında bilgi verip, uygulamanın kadınların cep telefonlarına indirilmesini sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

İlgili Haberler

KADES uygulaması sayesinde kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı
KADES uygulaması sayesinde kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı
KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk
KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk
KADES uygulamasını 979 bin kişi indirdi
KADES uygulamasını 979 bin kişi indirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cemal Hünal Nilgün Belgün Farah Zeynep Abdullah
Spor Serdar Aziz Pierre Webo Çağdaş Atan Ersun Yanal Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Samsun Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de jandarma kadınlara KADES uygulamasını tanıttı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:16:27. #1.15#
title