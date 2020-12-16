Kayseri'de jandarma kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulaması tanıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, kadına yönelik şiddeti sıfıra indirmek amacıyla, Bünyan ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde faaliyet yürüten Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezini ziyaret etti.

Burada jandarmanın kadın personeli KADES hakkında bilgi verip, uygulamanın kadınların cep telefonlarına indirilmesini sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil