Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında

KAYSERİ'de, hava sıcaklığının artmasıyla ev ve araçlarda görülmeye başlanan yılanların yakalanması için oluşturulan özel ekip, bu yıl 35 yılanı yakalayarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında
09.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:37

KAYSERİ'de, hava sıcaklığının artmasıyla ev ve araçlarda görülmeye başlanan yılanların yakalanması için oluşturulan özel ekip, bu yıl 35 yılanı yakalayarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde, yaklaşık 7 yıl önce 'Yılan Yakalama Timi' kuruldu. 4 kişiden oluşan 3 tim, gelen ihbar sonrası yılanı yakalamak için adrese gidiyor. Ekipler, paniğe neden olan boyları 1 ile 3 metre arasında değişen yılanları yakalayarak, doğal yaşam alanına bırakıyor. Geçen yıl 217 yılan yakalayan özel ekip, bu yıl ise şu ana kadar 35 yılan yakaladı.Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Daire Başkanlığı Birim Amiri Orhan Canpolat, itfaiyeciler olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyleyerek, "Yaz dönemlerde yılan vakalarında artış söz konusu. Geçtiğimiz yıl toplam 217 yılan yakalanarak doğaya bırakıldı. 2020 yılında da bugün itibariyle farklı yerlerdeki 35 yılan özel aparatları ile en az hasarla yakalandı. Kayseri ve civarında yakaladığımız yılanların birçoğu zehirsiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak, her şeye rağmen tedbirli olarak yılan bulunduğu yerden çıkarıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
İlçe belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
İlçe belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Koronavirüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: Kovid-19 ilacı ilk kez benim üzerimde denenmiş
Koronavirüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: Kovid-19 ilacı ilk kez benim üzerimde denenmiş
Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı
Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Müge Anlı İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 14:48:37. #1.15#
title