Kayseri'de itfaiye ekibi anneleri ölen leylek yavruları için seferber oldu Kayseri'nin Tomarza ilçesinde itfaiye ekibi, elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin minaredeki yavrularını kurtarmak için harekete geçti.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde itfaiye ekibi, elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin minaredeki yavrularını kurtarmak için harekete geçti. Şıhbarak Mahallesi'nde bir cami minaresinin şerefesindeki yuvasında 3 yavrusuyla yaşayan leylek, elektrik tellerindeki akıma kapılarak öldü. Yavruların yardıma ihtiyacı olduğunu ve yuvalarında mahsur kaldıklarını düşünen cami görevlisi Mehmet Çınar, itfaiyeden yardım istedi. Camiye giden ekipler, leylek yavrularından birisini kurtarırken diğer 2 yavru ise yuvadan uçtu. Leylek yavrusu, götürüldüğü Kayseri Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı. Kaynak: AA