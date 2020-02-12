Kayseri'de itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

12.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:20

Kayseri'de itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarı'nda yangın ihbarına geden itfaiye aracı ile Ahmet Aksoy (26) yönetimindeki 38 VY 109 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Aksoy, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Aksoy, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA