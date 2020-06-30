Kayseri'de işten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı
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Kayseri'de işten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı

Kayseri'de iş arkadaşıyla tartıştığı için işten çıkarıldığı öne sürülen işçinin şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de işten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı
30.06.2020 00:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:36

Kayseri'de iş arkadaşıyla tartıştığı için işten çıkarıldığı öne sürülen işçinin şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Develi ilçesi Gömedi Mahallesi'nde faaliyet gösteren altın madeninde çalışan bir kişi, iş arkadaşıyla tartıştıktan sonra işten çıkarıldı.

Bunun üzerine şüpheli, tartıştığı arkadaşının da içerisinde olduğunu düşündüğü şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda yaralanan 5 kişi, Develi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Manşet

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