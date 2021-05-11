Kayseri'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Kayseri'de sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti.

Kayseri'de sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii önünde bir araya gelen STK üyeleri, İsrail'i kınayan slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, Kudüs'ün İsrail devleti kuruldu kurulalı gün yüzü görmediğini belirtti.

Kudüs'ün 3 semavi din içinde kutsal kabul edildiğini fakat İsrail'in Müslümanlara karşı saldırgan tavırlarının Kudüs'ün huzur iklimini bozduğunu vurgulayan Taş, "İsrail, Mescid'i Aksa'da cuma namazı ve teravih namazı kılan Müslümanlara saldırıda bulundu. Sis bombaları, plastik mermilerle ve tutuklamalarla eziyetlerine devam etti. Dün akşam ise Gazze'ye yapılan saldırıda 27 Filistinli Müslüman hayatını kaybetti. Bir an önce İsrail'in yapmış olduğu devlet terörüne dur demek lazım." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve Gazze'de İsrail tarafından öldürülen Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil