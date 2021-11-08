Kayseri'de işitme cihazları satılan iş yerini soyan şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de işitme cihazları satılan bir iş yerinden çeşitli malzemeler çalan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işitme cihazları satılan iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüpheli S.S'yi yakaladı. Yaklaşık 47 bin lira değerinde olduğu belirtilen çalıntı malzemeler işitme cihazı bağlantı aracı, işitme cihazı makinesi, otoskop, steteskop ve pulman iş yeri sahibine teslim edildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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