Kayseri'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı
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Kayseri'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı

16.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:16
Kayseri'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Bahri Yılmaz (61) idaresindeki 61 S 2016 plakalı işçi servisi, Kayseri-Niğde kara yolunda refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, midibüsteki 10 kişi yaralandı.

Yeşilhisar ve İncesu ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si Kayseri'ye sevk edildi.

Bu arada, kazanın kar yağışı nedeniyle yolun buzlanması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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