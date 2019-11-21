Kayseri'de iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Kayseri'de iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de bir iş yerinin çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

21.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:21
Kayseri'de iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

'de bir iş yerinin çatısında meydana gelen yangın, ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Sanayi mahallesi 6056. sokak üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinin çatısında bulunan atık malzemeler bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. verilmesi üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi. Yangın, herhangi bir mal ve can kaybı olmadan kısa sürede kontrol altına alındı.


İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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