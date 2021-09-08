Kayseri'de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Kayseri'de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine üzerine harekete geçti. İş yerini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişi yakaladı. Yapılan aramada ise, 8 parça halinde 15.65 gram metamfetamin, 0.90 gram bonzai, 42.1 esrar, 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo,1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 150 TL ele geçirildi. Yakalanan 5 kişiden 3'üne 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, E.Ç ve H.B. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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