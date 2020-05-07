Kayseri'de iş yerine ateş açan şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, süt toplama faaliyeti yürüten bir iş yerine av tüfeği ile ateş ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, süt toplama faaliyeti yürüten bir iş yerine av tüfeği ile ateş ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamber Mahallesinde süt toplama işi yapan işyerine av tüfeği ile ateş edildiği bilgisinin alınması üzerine Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), soruşturma başlattı.

Araştırmalar neticesinde olay gerçekleştirdiği tespit edilen A.K, F.K, İ.A. ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA